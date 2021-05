Atp Lione 2021, programma e ordine di gioco quarti venerdì 21 maggio con Musetti (Di giovedì 20 maggio 2021) Il programma e l’ordine di gioco dei quarti di finale di venerdì 21 maggio con Musetti e il vincente tra Rinderknech e Sinner, oltre che Tsitsipas. Si tratta delle sfide che metteranno in palio il pass per le semifinali del torneo sulla terra rossa transalpina, dunque sale l’attesa e alle 10.30 si comincia con un programma molto fitto sul Court Central. Ecco di seguito orari e ordine di gioco. COURT CENTRAL ore 10.30 (Alt) Musetti vs Bedene a seguire Nishioka vs (2/WC) Tsitsipas a seguire Gasquet vs (8) Khachanov a seguire Norrie vs Rinderknech o Sinner SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Ile l’dideidi finale di21cone il vincente tra Rinderknech e Sinner, oltre che Tsitsipas. Si tratta delle sfide che metteranno in palio il pass per le semifinali del torneo sulla terra rossa transalpina, dunque sale l’attesa e alle 10.30 si comincia con unmolto fitto sul Court Central. Ecco di seguito orari edi. COURT CENTRAL ore 10.30 (Alt)vs Bedene a seguire Nishioka vs (2/WC) Tsitsipas a seguire Gasquet vs (8) Khachanov a seguire Norrie vs Rinderknech o Sinner SportFace.

