Api in casa? Ecco cosa fare se troviamo un nido (Di giovedì 20 maggio 2021) Le api sono insetti affascinanti e coraggiosi: per difendere la loro casa sono pronte a morire. In questa stagione può capitare di vederle 'sciamare' oppure di scoprire un nido in casa, magari nel ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021) Le api sono insetti affascinanti e coraggiosi: per difendere la lorosono pronte a morire. In questa stagione può capitare di vederle 'sciamare' oppure di scoprire unin, magari nel ...

Advertising

ilariafontana5s : #giornatamondialedelleapi ??Dobbiamo creare corridoi ecologici per le api negli spazi verdi per aumentare impollinaz… - CaronteT : RT @Amelie84044597: Le api sono portatrici di saggezza dall'aldilà; quando un'ape entra in una casa, vuol dire che sta per arrivare uno s… - PaoloSilvan : RT @Amelie84044597: Le api sono portatrici di saggezza dall'aldilà; quando un'ape entra in una casa, vuol dire che sta per arrivare uno s… - alycecappellaio : RT @Amelie84044597: Le api sono portatrici di saggezza dall'aldilà; quando un'ape entra in una casa, vuol dire che sta per arrivare uno s… - antolulu58 : RT @Amelie84044597: Le api sono portatrici di saggezza dall'aldilà; quando un'ape entra in una casa, vuol dire che sta per arrivare uno s… -