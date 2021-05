Vaccino, Speranza avvisa: “Il 28 maggio si parte con Pfizer per 12-15 anni” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Via libera al Vaccino Pfizer per fascia 12-15 anni, è quanto dichiara Speranza. La campagna vaccinale si apre anche ai giovanissimi Gli adolescenti potranno usufruire del Vaccino Pfizer da fine maggio. Il ministro della Salute Speranza, rispondendo al question time alla Camera, ha spiegato come si muoverà il governo per la vaccinazione delle fasce d’età più giovani. Queste le sue parole: “Come noto i vaccini oggi approvato da Ema e da Aifa hanno una limitazione anagrafica”, ha specificato. Questo perché “solo il Vaccino di Pfizer è utilizzabile dai 16 anni, tutti gli altri solo a partire dai 18 anni“. Il ministro della Salute ha proseguito: “Oggi quasi un terzo degli italiani ha ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 maggio 2021) Via libera alper fascia 12-15, è quanto dichiara. La campagna vaccinale si apre anche ai giovanissimi Gli adolescenti potranno usufruire delda fine. Il ministro della Salute, rispondendo al question time alla Camera, ha spiegato come si muoverà il governo per la vaccinazione delle fasce d’età più giovani. Queste le sue parole: “Come noto i vaccini oggi approvato da Ema e da Aifa hanno una limitazione anagrafica”, ha specificato. Questo perché “solo ildiè utilizzabile dai 16, tutti gli altri solo a partire dai 18“. Il ministro della Salute ha proseguito: “Oggi quasi un terzo degli italiani ha ...

