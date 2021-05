Ritiro di Emma Watson: la secca smentita dell’attrice (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dall’inizio del 2021 stanno circolando dei rumors relativi ad un presunto Ritiro di Emma Watson dalle scene. Tutto è cominciato nel mese di febbraio quando, dopo aver appreso alcune dichiarazioni del manager dell’attrice circa la sua presenza sui social network, il Daily Mail aveva ipotizzato che probabilmente stava pensando di lasciare il mondo cinematografico a soli 31 anni. Da lì sono poi partite numerose voci che, in realtà, non sono mai state ufficializzate e che di recente la diretta interessata ha voluto smentire una volta per tutte. Alcune indiscrezioni sul futuro di Emma Watson hanno riguardato anche la sua sfera privata. Infatti, quando è stata paparazzata a Los Angeles insieme al fidanzato Leo Robinton, una fonte avrebbe rivelato sempre al Daily Mail che la mitica ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dall’inizio del 2021 stanno circolando dei rumors relativi ad un presuntodidalle scene. Tutto è cominciato nel mese di febbraio quando, dopo aver appreso alcune dichiarazioni del managercirca la sua presenza sui social network, il Daily Mail aveva ipotizzato che probabilmente stava pensando di lasciare il mondo cinematografico a soli 31 anni. Da lì sono poi partite numerose voci che, in realtà, non sono mai state ufficializzate e che di recente la diretta interessata ha voluto smentire una volta per tutte. Alcune indiscrezioni sul futuro dihanno riguardato anche la sua sfera privata. Infatti, quando è stata paparazzata a Los Angeles insieme al fidanzato Leo Robinton, una fonte avrebbe rivelato sempre al Daily Mail che la mitica ...

