Renato Vallanzasca resta in carcere, la Cassazione dice 'no' alla condizionale (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Renato Vallanzasca resta in carcere: la prima sezione penale della Cassazione ha confermato la decisione del tribunale di sorveglianza di Milano che, nel giugno 2020, aveva respinto la richiesta di Vallanzasca - condannato a 4 ergastoli e ad altre numerose pene detentive e detenuto nel carcere di Bollate - di poter accedere alla liberazione condizionale o alla semilibertà. La Suprema Corte, con una sentenza depositata oggi, ha rigettato il ricorso di Vallanzasca contro l'ordinanza emessa dai giudici milanesi. Da Vallanzasca non c'è definitivo ripudio del passato I comportamenti di Vallanzasca non sono allo stato "oggettivamente tali da riflettere il definitivo ripudio del ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI -nzasca resta in: la prima sezione penale dellaha confermato la decisione del tribunale di sorveglianza di Milano che, nel giugno 2020, aveva respinto la richiesta di Vnzasca - condannato a 4 ergastoli e ad altre numerose pene detentive e detenuto neldi Bollate - di poter accedereliberazionesemilibertà. La Suprema Corte, con una sentenza depositata oggi, ha rigettato il ricorso di Vnzasca contro l'ordinanza emessa dai giudici milanesi. Da Vnzasca non c'è definitivo ripudio del passato I comportamenti di Vnzasca non sono allo stato "oggettivamente tali da riflettere il definitivo ripudio del ...

