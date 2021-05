Premier League 2020/2021: crollo Tottenham, l’Everton vince e spera (Di mercoledì 19 maggio 2021) La trentasettesima giornata della Premier League 2020/2021 ha offerto alcuni verdetti rilevanti, durante il pomeriggio di mercoledì 19 maggio. Clamorosa sconfitta casalinga per il Tottenham, sorpreso dall’Aston Villa per 1-2. Gli Spurs hanno siglato la rete del vantaggio con Bergwijn, fautore di un’azione personale lodevole e vincente, ma vanificata da un clamoroso autogol di Reguillon e da Atkins, quest’ultimo in rete con un colpo di testa letale. Resa di misura a Londra e Tottenham nei guai: sfumato l’obiettivo Champions. A inseguire gli Spurs di Kane e compagni vi è l’Everton, invece vittorioso e attualmente avente gli stessi punti: Richarlison nuovamente in gol e Toffees vittoriosi per 1-0 ai danni del Wolverhampton. Gli uomini di Ancelotti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) La trentasettesima giornata dellaha offerto alcuni verdetti rilevanti, durante il pomeriggio di mercoledì 19 maggio. Clamorosa sconfitta casalinga per il, sorpreso dall’Aston Villa per 1-2. Gli Spurs hanno siglato la rete del vantaggio con Bergwijn, fautore di un’azione personale lodevole ente, ma vanificata da un clamoroso autogol di Reguillon e da Atkins, quest’ultimo in rete con un colpo di testa letale. Resa di misura a Londra enei guai: sfumato l’obiettivo Champions. A inseguire gli Spurs di Kane e compagni vi è, invece vittorioso e attualmente avente gli stessi punti: Richarlison nuovamente in gol e Toffees vittoriosi per 1-0 ai danni del Wolverhampton. Gli uomini di Ancelotti ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Ancelotti vince, Tottenham ko: l'Everton spera nell'Europa League LIVERPOOL (Inghilterra) - Ancora novanta minuti a disposizione per Everton e Tottenham che nel turno 37 di Premier League continuano la lotta per l'Europa. In attesa del West Ham e dell'Arsenal, Ancelotti batte il Wolverhampton 1 - 0 e sale a quota 59 agganciando gli uomini di Mason, che cadono in casa ...

Lampard nella Hall Of Fame della Premier League: è il quinto calciatore Frank Lampard viene introdotto nella Hall Of Fame della Premier League: è il quinto calciatore a ricevere il prestigioso riconoscimento Dopo Thierry Henry, Alan Shearer, Eric Cantona e Roy Keane, viene introdotto nella Hall Of Fame della Premier League ...

Highlights e gol Tottenham-Aston Villa 1-2: Premier League 2020/2021 (VIDEO) Il video delle azioni salienti della sfida tra Tottenham e Aston Villa (1-2), valevole per la trentasettesima giornata della Premier League 2020/2021. Colpo esterno dei Villans ai danni degli Spurs, '

Ancelotti vince, Tottenham ko: l'Everton spera nell'Europa League I Toffees battono i Wolves e approfittano della sconfitta degli Spurs con l'Aston Villa agganciandoli a quota 59 insieme al West Ham ...

