Nuoto | Europei 2021 Gregorio Paltrinieri | “Contento della gara | tempo ottimo dopo le gare di fondo”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Si deve accontentaremedaglia d’argento il nostro. Nella finale dei 1500 stile libri deglidi Budapest, il carpigiano arriva secondo dietro all’ucraino Mykhaylo Romanchuk, vincitorecon ildi 14’39”89. Greg, arrivato in finale per il rottocuffia con il settimo, ha provato a fare la suasin dall’ingresso in acqua conducendo per i primi 400 metri, ma l’esteuropeo ha mantenuto il suo passo. Fino ai -300 metri dal traguardo è stato un vero e proprio testa a testa, con Romanchuk che poi ha preso il largo distanziando l’azzurro di 3”02.è molto soddisfatto di quanto è riuscito a farela settimana tinta ...

Advertising

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Eurosport_IT : ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da… - Coninews : GRANDISSIMIIIIIIIII! ???????? Stefano #Ballo, Stefano #DiCola, Federica #Pellegrini e Margherita #Panziera sono ARGENT… - whatsgoingahn : Il brutto degli europei di nuoto è che non ci sono cinesi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: Paltrinieri vince l'argento nei 1500 stile libero agli Europei di Budapest, bronzo per Acerenza -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

Alessandro Miressi conquista la medaglia d'argento nei 100 stile libero aglidia Budapest. Per lui il tempo di 47"45, che gli consente di abbassare il record italiano che aveva stabilito in semifinale con 47"53. Oro al russo Kliment Kolesnikov in 47"37, nuovo ...Ma ai Mondiali di due anni fa ci riuscì Florian Wellbrock, tedesco di Brema, 23 anni, che qui aglisi è concentrato solo sul fondo e ha disertato le piscine. Greg, appunto, resta uno ...Agli Europei di nuoto di Budapest Arianna Castiglioni arriva alla finale dei 100 rana con il 4° tempo ottenuto in semifinale, ma con il suo personal best (1’05”98) sbriciolato nelle batterie di ieri.Si deve accontentare della medaglia d'argento il nostro Gregorio Paltrinieri. Nella finale dei 1500 stile libri degli Europei di Budapest, il carpigiano arriva secondo dietro all'ucraino Mykhaylo Roma ...