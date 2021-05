Non solo vaccini. Per l'immunità globale serve anche consapevolezza (Di mercoledì 19 maggio 2021) anche su queste pagine, è stato più volte scritto e ripetuto che, come affermato da tutta la comunità scientifica, non è possibile pensare di tenere a bada Sars-CoV-2 senza un accesso equo in tutto il mondo ai vaccini, per la semplice ragione che, come mostrano i recenti focolai di importazione in Inghilterra dall’India, tutto il mondo è connesso e nuove varianti, che potrebbero essere immunoevasive, possono propagarsi a gran velocità in qualunque punto del globo. Lo squilibrio tra il tasso di vaccinazione nei paesi ad alto reddito rispetto a quelli a basso reddito è pericoloso, e i programmi internazionali come Covax vanno incrementati e aiutati a raggiungere una soglia vaccinale mondiale che possa evitare l’insorgere precoce di nuove varianti pericolose. Curiosamente, tuttavia, il problema non sta sempre nell’accaparramento dei ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 maggio 2021)su queste pagine, è stato più volte scritto e ripetuto che, come affermato da tutta la comunità scientifica, non è possibile pensare di tenere a bada Sars-CoV-2 senza un accesso equo in tutto il mondo ai, per la semplice ragione che, come mostrano i recenti focolai di importazione in Inghilterra dall’India, tutto il mondo è connesso e nuove varianti, che potrebbero essere immunoevasive, possono propagarsi a gran velocità in qualunque punto del globo. Lo squilibrio tra il tasso di vaccinazione nei paesi ad alto reddito rispetto a quelli a basso reddito è pericoloso, e i programmi internazionali come Covax vanno incrementati e aiutati a raggiungere una soglia vaccinale mondiale che possa evitare l’insorgere precoce di nuove varianti pericolose. Curiosamente, tuttavia, il problema non sta sempre nell’accaparramento dei ...

Advertising

borghi_claudio : A quanto pare si sono inventati l'abolizione del coprifuoco sì ma solo per le zone bianche... Fra breve saranno tu… - borghi_claudio : Se le decisioni sul vostro futuro invece di essere discusse in Parlamento, pubblicamente, vengono prese in CABINA D… - AzzolinaLucia : Franco #Battiato ci ha lasciato. È una perdita enorme per il paese e per tutti noi. “La cura”, canzone meravigliosa… - SVaccarotti : @fuoridalcorotv Uno stato che non c'è ..una vergogna tutta italiana....poi ci si chiede se uno si fa giustizia da solo!!!!... - micheleguarino8 : Amo la gente, Amo le zone affollate, Amo confrontarmi, Amo la compagnia, Amo l'ironia, la battuta intelligente, Am… -