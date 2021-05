Non c’è campo: il cast del film di Federico Moccia su Rai 2 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non c’è campo cast: attori e personaggi del film di Federico Moccia su Rai 2 Questa sera, mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda Non c’è campo, divertente commedia giovanile diretta da Federico Moccia con nel cast, tra gli altri, Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi. In questa pellicola uscita nel 2017 l’autore di Tre metri sopra il cielo racconta la storia di una classe di studenti, giunti all’anno della maturità, che partono per una gita scolastica verso il cuore della Puglia. Ad accoglierli è la piccola cittadina di Scorrano, dove purtroppo non prende il cellulare. Una vera e propria tragedia per ragazzi appena diciottenni con una forte dipendenza social. Come reagiranno i ragazzi e come arginerà la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non c’è: attori e personaggi deldisu Rai 2 Questa sera, mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda Non c’è, divertente commedia giovanile diretta dacon nel, tra gli altri, Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi. In questa pellicola uscita nel 2017 l’autore di Tre metri sopra il cielo racconta la storia di una classe di studenti, giunti all’anno della maturità, che partono per una gita scolastica verso il cuore della Puglia. Ad accoglierli è la piccola cittadina di Scorrano, dove purtroppo non prende il cellulare. Una vera e propria tragedia per ragazzi appena diciottenni con una forte dipendenza social. Come reagiranno i ragazzi e come arginerà la ...

