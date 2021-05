Nanni Moretti in FVG Sabato 29 e domenica 30 maggio

(Di mercoledì 19 maggio 2021)29 e30arriva in Friuli Venezia Giulia con una performance speciale che accompagna il ritorno sul grande schermo di uno dei suoi film più celebri. Stiamo ovviamente parlando di CARO DIARIO! Divertentissimo, colmo di indimenticabili tormentoniani, ma capace anche di momenti di autentica commozione, il film valse ail premio per la miglior regia al Festival di Cannes del 1994. Nei cinema della regione – a Cinemazero di Pordenone e al Visionario di Udine il 29, al Kinemax di Gorizia e all’Ariston di Trieste il 30sarà protagonista assoluto di un’inedita introduzione-performance in cui leggerà I diari di Caro Diario, ...

La canzone fu anche usata nel 1985 dain una scena de La messa è finita .Forse la prima volta che chiesi "ma cos'è" e qualcuno mi rispose "Battiato" fu seduta per terra, in fondo alla sala strapiena dell'Odeon di via Mascarella, quandostrazia quella del ...Il diluvio di ricordi, omaggi e citazioni che in queste ore stanno interessando l'opera omnia del grande Franco Battiato comprende naturalmente anche I treni di Tozeur, una delle ...Tra Franco Battiato e Nanni Moretti c'è stato un legame indissolubile, siglato da canzoni e film. Eppure ci fu una lite!