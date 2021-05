LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Federica Pellegrini in semifinale nei 200! Bene la 4×200: è finale (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.43: Russia, Francia, Spagna anche all’ultimo cambio 11.41: Russia, Francia, Spagna a metà gara 11.39: Ai 200 della seconda e ultima batteria Russia, Spagna, Ungheria 11.34: La prima batteria della 4×200 stilwe libero vede il successo della Gran Bretagna con 7’08?58, secondo posto per l’Italia con 7’10?26, terza la Svizzera in 7’11?15 11.34: Ai 700 metri Gbr, Italia, Svizzera 11.33: All’ultimo cambio Gbr, Svizzera, Italia, ora De Tullio. Megli 1’47?07 11.32: Ai 500 metri Svizzera, Gbr, Italia 11.31. A metà gara Grecia, Svizzera, Gbr e Italia con Ciampi che supera l’irlandese con 1’46?35 11.30: Ai 300 Svizzera, Grecia, Russia, Italia sempre quinta 11.29: Italia quinta dopo la prima frazione non impeccabile di Frigo 11.28: Frigo, Ciampi, Megli e Di Tullio al via nella batteria della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.43: Russia, Francia, Spagna anche all’ultimo cambio 11.41: Russia, Francia, Spagna a metà gara 11.39: Ai 200 della seconda e ultima batteria Russia, Spagna, Ungheria 11.34: La prima batteria dellastilwe libero vede il successo della Gran Bretagna con 7’08?58, secondo posto per l’Italia con 7’10?26, terza la Svizzera in 7’11?15 11.34: Ai 700 metri Gbr, Italia, Svizzera 11.33: All’ultimo cambio Gbr, Svizzera, Italia, ora De Tullio. Megli 1’47?07 11.32: Ai 500 metri Svizzera, Gbr, Italia 11.31. A metà gara Grecia, Svizzera, Gbr e Italia con Ciampi che supera l’irlandese con 1’46?35 11.30: Ai 300 Svizzera, Grecia, Russia, Italia sempre quinta 11.29: Italia quinta dopo la prima frazione non impeccabile di Frigo 11.28: Frigo, Ciampi, Megli e Di Tullio al via nella batteria della ...

