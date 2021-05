LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Evenepoel e Vlasov rientrano su Bernal e Ciccone (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 16.05 Scende a 8’36” il vantaggio dei fuggitivi a 40 km dall’arrivo. Salvo cataclismi saranno questi corridori a giocarsi il successo. 16.04 Vlasov, passato il pericolo, mette in testa al gruppo il gregario Luis Leon Sanchez e vi si mette a ruota. 16.03 Si stacca di nuovo Peter Sagan. 16.03 A 42 km dall’arrivo sono al comando Lawrence Naesen (AG2R Citroën Team), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Mauro Schmid (Team Qhubeka ASSOS) e Alessandro Covi (UAE-Team Emirates). Per loro 9’04” sul gruppo maglia rosa, da cui si sono staccati Formolo e Daniel Martin. 16.02 Il gruppetto dei favoriti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL16.05 Scende a 8’36” il vantaggio dei fuggitivi a 40 km dall’arrivo. Salvo cataclismi saranno questi corridori a giocarsi il successo. 16.04, passato il pericolo, mette in testa al gruppo il gregario Luis Leon Sanchez e vi si mette a ruota. 16.03 Si stacca di nuovo Peter Sagan. 16.03 A 42 km dall’arrivo sono al comando Lawrence Naesen (AG2R Citroën Team), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Mauro Schmid (Team Qhubeka ASSOS) e Alessandro Covi (UAE-Team Emirates). Per loro 9’04” sul gruppo maglia rosa, da cui si sono staccati Formolo e Daniel Martin. 16.02 Il gruppetto dei favoriti ...

