Le imprese alla prova del Covid-19: tra continuità operativa e tutela dei lavoratori (Di mercoledì 19 maggio 2021) di Federico Lucia* L’evoluzione delle organizzazioni, della tecnologia e dell’esperienza maturata dal management e dai lavoratori permette oggi di poter costruire un modello di business capace di sopravvivere al Covid-19. Non soltanto questo: la lesson learned appresa andrà a costituire un patrimonio inestimabile per il mondo imprenditoriale, che si è visto costretto ad accelerare su temi quali digitalizzazione, politiche del personale, cultura organizzativa risk-based e rinnovata attenzione sul tema della sicurezza del lavoro. Il nuovo protocollo condiviso del 6 aprile 2021 Il recente “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del 6 aprile 2021, aggiorna le disposizioni stabilite nel 2020, forte della maturata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) di Federico Lucia* L’evoluzione delle organizzazioni, della tecnologia e dell’esperienza maturata dal management e daipermette oggi di poter costruire un modello di business capace di sopravvivere al-19. Non soltanto questo: la lesson learned appresa andrà a costituire un patrimonio inestimabile per il mondo imprenditoriale, che si è visto costretto ad accelerare su temi quali digitalizzazione, politiche del personale, cultura organizzativa risk-based e rinnovata attenzione sul tema della sicurezza del lavoro. Il nuovo protocollo condiviso del 6 aprile 2021 Il recente “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/-19 negli ambienti di lavoro”, del 6 aprile 2021, aggiorna le disposizioni stabilite nel 2020, forte della maturata ...

Ultime Notizie dalla rete : imprese alla Anthony Fauci nominato Cavaliere di Gran Croce: "I vaccini Covid vanno condivisi coi Paesi poveri" ..."Sono fortemente favorevole alla condivisione dei vaccini con i Paesi più poveri. Non importa come questo avvenga: liberalizzazione dei vaccini, trasferimento di tecnologia o accordi tra le imprese. ...

Vaccini Lazio, al via da venerdì prenotazioni fascia 47 - 44 anni Read More Ambiente Sostenibilità, formazione per le imprese alla Digital Academy di Cobat 18 Maggio 2021 Conoscere le nuove sfide della economia circolare, imparare a fare un bilancio di ...

Sostenibilità, formazione per le imprese alla Digital Academy di Cobat Metro Activism Economy: il nuovo ruolo sociale dell’impresa Sul profilo Instagram di Vita un ciclo di dirette per indagare la rivoluzione, accelerata dalla pandemia, che sta investendo il mondo economico. Da Greta Thumberg a Economy of Francesco, dal business ...

Decreto riaperture, il commercio mantovano spera: «C’è un orizzonte» Offre un segnale importante sia alle imprese sia alle persone che desiderano fruire dei servizi e torna alla normalità. Ottimo, il segnale, lo è anche per gli altri paesi europei, abbiamo ...

