Invia alla moglie una frase di Battiato | lei teme un suicidio e chiama i carabinieri

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Per ricordare Francohato un messaggio via Whatsappcitando un verso di un brano del cantautore siciliano scomparso. Ma la donna, non capendo il contesto nè l’intenzione del...

RobTallei : Bologna, invia una frase di Battiato alla moglie ma lei teme un suicidio e chiama i carabinieri (Ansa). #buongiornissimo - FIMMG_ES_Sicily : ?? I codici #colore dell'#emergenza. Una volta ricevuta la richiesta di soccorso, l’operatore del 118 assegna un cod… - massimo_san : RT @pirata_21: #Bologna, Invia alla moglie un messaggio Whatsapp con una frase di una canzone di #Battiato, lei teme voglia suicidarsi e c… - domenichiofalo : @lercionotizie Chi è il vero @lercionotizie? - Rodica17957578 : RT @GiordanoGiusti: (ANSA #BOLOGNA) - Invia alla moglie un messaggio Whatsapp con una frase di una canzone di #Battiato, lei teme un suicid… -

Per ricordare Franco Battiato ha inviato un messaggio via Whatsapp alla moglie citando un verso di un brano del cantautore siciliano scomparso. Ma la donna, non capendo il contesto nè l'intenzione del marito, ha frainteso scambiando quello che era una frase romantica ... L'uomo, infatti, per ricordare un cantante scomparso, aveva inviato un messaggio romantico alla moglie usando le parole di una canzone che lei aveva frainteso, scambiandole per un messaggio d'addio.