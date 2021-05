Giro d’Italia 2021, la crisi di Giulio Ciccone. All’Italia resta uno splendido Damiano Caruso in lizza per il podio (Di mercoledì 19 maggio 2021) I sogni rosa di Giulio Ciccone si sono brutalmente infranti oggi, nel corso dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2021, la Perugia-Montalcino. L’abruzzese se l’è cavata in modo egregio, grazie anche a un grande Vincenzo Nibali, sugli sterrati. Tuttavia, sul finale in asfalto, il portacolori della Trek-Segafredo è andato in crisi all’improvviso. In meno di dieci chilometri, Giulio ha subito un passivo di 1’47” dalla maglia rosa Egan Bernal. A certificare il momento totale di crisi passato da Giulio, peraltro, c’è il fatto che la coppia della Deceuninck Quick-Step formata da Remco Evenepoel e Joao Almeida gli ha recuperato circa 1’30” negli ultimissimi chilometri. Ora l’abruzzese si trova all’ottavo posto della classifica generale, a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) I sogni rosa disi sono brutalmente infranti oggi, nel corso dell’undicesima tappa del, la Perugia-Montalcino. L’abruzzese se l’è cavata in modo egregio, grazie anche a un grande Vincenzo Nibali, sugli sterrati. Tuttavia, sul finale in asfalto, il portacolori della Trek-Segafredo è andato inall’improvviso. In meno di dieci chilometri,ha subito un passivo di 1’47” dalla maglia rosa Egan Bernal. A certificare il momento totale dipassato da, peraltro, c’è il fatto che la coppia della Deceuninck Quick-Step formata da Remco Evenepoel e Joao Almeida gli ha recuperato circa 1’30” negli ultimissimi chilometri. Ora l’abruzzese si trova all’ottavo posto della classifica generale, a ...

