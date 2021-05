Dl Sostegni, via libera definitivo dalla Camera (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al decreto legge Sostegni, il provvedimento finanziato con i 32 miliardi dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento a gennaio e che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'Aula dellaha dato il viaal decreto legge, il provvedimento finanziato con i 32 miliardi dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento a gennaio e che ...

Covid, news. Il Dl Sostegni è legge. Bollettino: 5.506 nuovi casi e 149 morti. DIRETTA Via libera definitivo dell'Aula della Camera al provvedimento finanziato con i 32 miliardi dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento nel gennaio scorso.

Dl Sostegni, via libera definitivo dalla Camera L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al decreto legge Sostegni, il provvedimento finanziato con i 32 miliardi dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento a gennaio e che interviene, prioritariamente, ...

