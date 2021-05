Blockchain: il master del futuro per la GenZ, gratis e online da settembre 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) 500 borse di studio, 85 ore di formazione sui temi della Blockchain e delle Cryptocurrencies in live streaming, 30 ore Team Project Work , 10 ospiti internazionali del settore, 5 ore Networking, 3 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 maggio 2021) 500 borse di studio, 85 ore di formazione sui temi dellae delle Cryptocurrencies in live streaming, 30 ore Team Project Work , 10 ospiti internazionali del settore, 5 ore Networking, 3 ...

Advertising

BollettinoIl : UN PERCORSO FORMATIVO DEDICATO ALLA GENERAZIONE Z: 500 borse di studio saranno assegnate tra ragazze e ragazzi unde… - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno - Quotidiano Online] - vjboopathickpt : RT @pattimasi: Una grande opportunità di #formazione per gli under 28, un #master gratuito sulla #Blockchain da settembre. 85 ore di formaz… - pattimasi : Una grande opportunità di #formazione per gli under 28, un #master gratuito sulla #Blockchain da settembre. 85 ore… - StraNotizie : Blockchain, il master del futuro per la GenZ: gratis e online da settembre 2021 -