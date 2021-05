Bici da passeggio per uomo: i modelli più belli per il 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Se c'è una cosa che con la bella stagione ci piace fare quella è andare in giro in Bicicletta. Per farlo comodamente e con stile vi segnaliamo i modelli da uomo più belli e innovativi, sia Bici classiche sia elettriche, le e-bike più belle e tecnologiche con cui andare al lavoro, fare la spesa e quelle per fare cicloturismo e trekking. Cowboy 3: dal Belgio con stile L’e-bike dal Belgio che guarda allo stile senza rinunciare a soluzioni sofisticate. Come il cambio automatico a velocità singola, che consente variazioni fluide dei rapporti, e la trasmissione a cinghia di carbonio, silenziosa e dolce, ma soprattutto a manutenzione zero per la bellezza di 30 mila km. Il motore da 250 watt con 30 Nm di coppia nel mozzo posteriore garantisce la potenza necessaria per viaggiare alla velocità massima di 25 ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Se c'è una cosa che con la bella stagione ci piace fare quella è andare in giro incletta. Per farlo comodamente e con stile vi segnaliamo idapiùe innovativi, siaclassiche sia elettriche, le e-bike più belle e tecnologiche con cui andare al lavoro, fare la spesa e quelle per fare cicloturismo e trekking. Cowboy 3: dal Belgio con stile L’e-bike dal Belgio che guarda allo stile senza rinunciare a soluzioni sofisticate. Come il cambio automatico a velocità singola, che consente variazioni fluide dei rapporti, e la trasmissione a cinghia di carbonio, silenziosa e dolce, ma soprattutto a manutenzione zero per la bellezza di 30 mila km. Il motore da 250 watt con 30 Nm di coppia nel mozzo posteriore garantisce la potenza necessaria per viaggiare alla velocità massima di 25 ...

Advertising

graziealcazzooo : gente in spiaggia gente in bici gente a passeggio gente che tuitta H24 ma voi non c'avete proprio uncazzo da fare??? complimenti!!! - Fredcasadeionb1 : @giroditalia La mia auto mi lasciò a piedi. Presi una bici da passeggio, per andare a lavorare. Era il 2010 e non ho più smesso. - ZanghiGiovanni : RT @ksnt63: Nota a margine. Il mio paese è una specie di dormitorio alle porte della grande Metropoli. Ci voleva il #Covid per vedere gente… - RosannaVaroli : RT @ksnt63: Nota a margine. Il mio paese è una specie di dormitorio alle porte della grande Metropoli. Ci voleva il #Covid per vedere gente… - ksnt63 : Nota a margine. Il mio paese è una specie di dormitorio alle porte della grande Metropoli. Ci voleva il #Covid per… -