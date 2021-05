Atalanta-Juve 1-1 | pericolosa la Dea con Romero | respinge De Ligt Brividi con Annalisa che canta Mameli

Advertising

GoalItalia : L'albo d'oro della Coppa Italia: la Juve vuole fare 14, per l'Atalanta sarebbe il secondo trofeo ?? - juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia la finale di #TIMVISIONCUP ???? Un solo obiettivo: ???????????????? ?? #FinoAllaFine ???????? ?????????? ????… - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - APiripikkio : RT @APiripikkio: #AtalantaJuve tutte le occasioni x atalanta ma segna la juve gol preso da gollini(che mi piace) stile handanovic parata co… - toninter75 : RT @Pistogolblasta2: #AtalantaJuve #CoppaItalia Cosa accadrà nel secondo tempo? ?? Rigore Juve ?? Espulsione Atalanta -

1 Francesco Totti , ex fuoriclasse della Roma , parla a Rai Sport nell'intervallo della finale di Coppa Italia tra, commentando i rumors su un suo possibile ritorno alla Roma: 'Io che avrei detto no alla Roma di Mourinho? Nessuno mi ha chiamato. Tutte queste menzogne che sono uscite nei miei ...Commenta per primo 'Ho detto no a Mourinho? Tutte menzogne , nessuno mi ha chiamato'. Francesco Totti, ai microfoni di RaiUno alla fine del primo tempo tra, boccia ufficialmente le voci su un presunto rifiuto dello storico capitano allo Special One per un ritorno alla Roma. Totti ha anche aggiunto: 'Se mi dovessero chiamare mi sederei ...Nella serata di mercoledì 19 maggio, alle ore 21:00, è cominciata la finale di Coppa Italia 2020/2021 che vede scontrarsi tra loro per la vittoria la squadra dell’Atalanta e la squadra della Juventus.La Juventus taglia un altro traguardo diventando la prima squadra a giocare 400 partite in Coppa Italia, almeno 13 più delle altre squadre ...