ADLI | DA TOLOSA A TUTTA VELOCITÀ

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Aminenell’ultimo periodo, dalla stampa francese, è stato accostato con insistenza al Milan che è sempre attento al mercato dei giovani talenti. Piene mancino, è tatticamente versatile: può giocare sia da trequartista che da esterno, un vero jolly offensivo. In questa stagione si è messo in mostra con la maglia delin Ligue 2 collezionando 33 presenze, 8 gol e 7 assist: numeri importanti che non sono sfuggiti all’attenzione della dirigenza rossonera che è pronta a piazzare il colpo per la prossima stagione. Amine è un franco marocchino cresciuto nel settore giovanile del, ha debuttato in prima squadra il 18 dicembre 2019 disputando l’incontro di Coupe de la Ligue perso 4-1 contro l’Olympique Lione. E’ un giovanissimo talento di assoluta prospettiva e in Francia ne parlano più che bene. In questi anni la sua crescita ...