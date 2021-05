The Northman: la data d’uscita ufficiale (Di martedì 18 maggio 2021) Rivelata la data d’uscita ufficiale dell’atteso film The Northman di Robert Eggers. L’epopea vichinga con protagonisti Ethan Hawke; Willem Dafoe e Björk ; Alexander Skarsgård e Nicole Kidman; Secondo le ultime rivelazioni rimbalzate nel web, la casa di distribuzione Focus Features ha ufficializzato la data d’uscita di The Northman, la nuova attesissima pellicola di Robert Eggers. Dopo i grandi successi ottenuti con The Lighthouse e The Witch, il regista ha deciso di rimettersi all’opera con un’epopea vichinga ambientata nel passato. Disponibile alla visione nelle sale statunitensi e internazionali a partire dall’8 aprile 2022; The Northman vanta di cast d’eccezione con grandi nomi protagonisti: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem ... Leggi su tuttotek (Di martedì 18 maggio 2021) Rivelata ladell’atteso film Thedi Robert Eggers. L’epopea vichinga con protagonisti Ethan Hawke; Willem Dafoe e Björk ; Alexander Skarsgård e Nicole Kidman; Secondo le ultime rivelazioni rimbalzate nel web, la casa di distribuzione Focus Features ha ufficializzato ladi The, la nuova attesissima pellicola di Robert Eggers. Dopo i grandi successi ottenuti con The Lighthouse e The Witch, il regista ha deciso di rimettersi all’opera con un’epopea vichinga ambientata nel passato. Disponibile alla visione nelle sale statunitensi e internazionali a partire dall’8 aprile 2022; Thevanta di cast d’eccezione con grandi nomi protagonisti: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem ...

Advertising

Horror_Magazine : The Northman: annunciata la data di uscita del film di Robert Eggers - interjetjp : 'The Northman di Robert Eggers arriverà nelle sale il prossimo aprile' - badtasteit : #TheNorthman di #RobertEggers arriverà nelle sale il prossimo aprile - IndieForBunnies : 'The Northman', il film che riporta #Bjork al cinema, ha una data di uscita ufficiale | IndieForBunnies - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Northman: l'uscita del film di Robert Eggers con Nicole Kidman è ufficiale -