Salernitana, c’é la deroga ma Lotito dovrà cedere (Di martedì 18 maggio 2021) di Marco De Martino Entro il 25 giugno la Salernitana dovrà cambiare proprietà pena la mancata iscrizione al prossimo campionato di serie A. E’ questo quando deliberato ieri dall’atteso Consiglio Federale della Figc. Durante la riunione in videoconferenza il caso Salernitana é stato uno dei temi più caldi, con l’assemblea che ha stabilito che Claudio Lotito avrà tempo fino al 25 giugno, quindi 14 giorni in più rispetto al previsto, per vendere la società granata: “Al fine di garantire la regolarità del campionato -si legge nel comunicato diffuso dalla Figc- secondo quanto previsto dall’art. 7 (comma 8) dello Statuto federale e dall’art. 16 bis (commi 1 e 2) delle Noif, il Consiglio Federale ha deliberato all’unanimità quale termine per porre fine al perdurare della posizione di controllo (diretto e/o indiretto) di due ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 maggio 2021) di Marco De Martino Entro il 25 giugno lacambiare proprietà pena la mancata iscrizione al prossimo campionato di serie A. E’ questo quando deliberato ieri dall’atteso Consiglio Federale della Figc. Durante la riunione in videoconferenza il casoé stato uno dei temi più caldi, con l’assemblea che ha stabilito che Claudioavrà tempo fino al 25 giugno, quindi 14 giorni in più rispetto al previsto, per vendere la società granata: “Al fine di garantire la regolarità del campionato -si legge nel comunicato diffuso dalla Figc- secondo quanto previsto dall’art. 7 (comma 8) dello Statuto federale e dall’art. 16 bis (commi 1 e 2) delle Noif, il Consiglio Federale ha deliberato all’unanimità quale termine per porre fine al perdurare della posizione di controllo (diretto e/o indiretto) di due ...

