SailGp a Taranto: alberghi verso il sold out, Rai Sport trasmette l’evento (Di martedì 18 maggio 2021) A poche settimane dal SailGp di Taranto del 5-6 giugno, l’evento si mostra un buon volano per il turismo della città pugliese. Alcune delle principali strutture alberghiere hanno già annunciato il sold out. Intanto Rai Sport, a differenze della tappa delle Bermuda, trasmetterà la due giorni di regate degli F50. Per chi volesse seguire l’evento dal vivo, la città e l’organizzazione hanno messo in campo diverse opzioni. Il SailGp Race Village di Taranto sarà allestito sul lungomare, sulla storica Rotonda della città. L’ingresso è gratuito, ma bisogna registrarsi. Una prima trance di biglietti è stata messa a disposizione ed è andata sold out, ma si prevedono nuovi biglietti se la situazione ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 18 maggio 2021) A poche settimane daldidel 5-6 giugno,si mostra un buon volano per il turismo della città pugliese. Alcune delle principali struttureere hanno già annunciato ilout. Intanto Rai, a differenze della tappa delle Bermuda,rà la due giorni di regate degli F50. Per chi volesse seguiredal vivo, la città e l’organizzazione hanno messo in campo diverse opzioni. IlRace Village disarà allestito sul lungomare, sulla storica Rotonda della città. L’ingresso è gratuito, ma bisogna registrarsi. Una prima trance di biglietti è stata messa a disposizione ed è andataout, ma si prevedono nuovi biglietti se la situazione ...

Advertising

rep_bari : SailGP, il 6 giugno a Taranto fuoriprogramma delle Frecce Tricolori [di Cenzio Di Zanni] [aggiornamento delle 16:17] - Trmtv : SailGp a Taranto, Jonian Dolphin Conservation e WWF per la salvaguardia dei cetacei - BlunoteWeb : #Taranto: #SailGp, macchina organizzativa in pieno fermento - vaielettrico : Con il vento e con il sole. A Taranto il 5/6 giugno con @SailGP si terrà uno degli appuntamenti più importanti dell… - palmiottid : SailGP, a Taranto alberghi sold out per le regate del 5 e 6 giugno. Melucci: 'Grande opportunità' -