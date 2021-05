Palermo, con la Juve Stabia sfida da dentro o fuori: Filippi si gioca un pezzo di futuro (Di martedì 18 maggio 2021) "Palermo, Filippi si gioca un pezzo di futuro".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Juve Stabia e Palermo, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Romeo Menti". Una gara da dentro o fuori per la compagine rosanero. Un vero e proprio "crocevia per il futuro". Sì, perché l'eventuale riconferma del tecnico originario di Partinico passa proprio dal percorso della squadra ai playoff.Sarà fondamentale, intanto, ottenere domani l'unico risultato a disposizione per staccare il pass per il turno successivo: la vittoria. "Filippi sa bene di giocarsi le ultime carte per una conferma su quella ... Leggi su mediagol (Di martedì 18 maggio 2021) "siundi".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sullatra, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Romeo Menti". Una gara daper la compagine rosanero. Un vero e proprio "crocevia per il". Sì, perché l'eventuale riconferma del tecnico originario di Partinico passa proprio dal percorso della squadra ai playoff.Sarà fondamentale, intanto, ottenere domani l'unico risultato a disposizione per staccare il pass per il turno successivo: la vittoria. "sa bene dirsi le ultime carte per una conferma su quella ...

