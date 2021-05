Naomi Campbell è diventata mamma: l’annuncio su Instagram (Di martedì 18 maggio 2021) Naomi Campbell ha deciso di condividere con i suoi fan una notizia davvero splendida: pubblicando una dolcissima foto su Instagram, ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta all’età di 50 anni. Una vera e propria sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta. “Una splendida, piccola benedizione ha scelto me per essere sua madre. Sono onorata di avere questa anima dolce nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te per tutta la vita, mio angelo. Non c’è amore più grande” – ha scritto Naomi Campbell sui social, a didascalia di una foto dalla tenerezza disarmante, che la vede ritratta con i piedini di una bimba tra le sue mani. La supermodella britannica ha accolto così la sua prima figlia, una neonata di cui non ha ... Leggi su dilei (Di martedì 18 maggio 2021)ha deciso di condividere con i suoi fan una notizia davvero splendida: pubblicando una dolcissima foto su, ha annunciato di essereper la prima volta all’età di 50 anni. Una vera e propria sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta. “Una splendida, piccola benedizione ha scelto me per essere sua madre. Sono onorata di avere questa anima dolce nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te per tutta la vita, mio angelo. Non c’è amore più grande” – ha scrittosui social, a didascalia di una foto dalla tenerezza disarmante, che la vede ritratta con i piedini di una bimba tra le sue mani. La supermodella britannica ha accolto così la sua prima figlia, una neonata di cui non ha ...

