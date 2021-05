Lazio-Torino, tensione tra Cairo e Lotito | Ecco cos’è successo (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo lo 0-0 che ha di fatto portato alla salvezza del Torino e alla retrocessione del Benevento, nel finale del match dell’Olimpico è salita la tensione tra i due presidenti… L'articolo Lazio-Torino, tensione tra Cairo e Lotito Ecco cos’è successo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo lo 0-0 che ha di fatto portato alla salvezza dele alla retrocessione del Benevento, nel finale del match dell’Olimpico è salita latra i due presidenti… L'articolotraè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

pisto_gol : Il @TorinoFC_1906 porta via un punto alla Lazio e conquista la salvezza. Un risultato minimo, che rimane inadeguato… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RECUPERO 25^ GIORNATA: LAZIO-TORINO 0-0 TORINO SALVO, BENEVENTO IN SERIE B ??… - Gazzetta_it : Festa Torino: fa 0-0 in casa della Lazio ed è salvo! Il Benevento va in B - EnricoTurcato : @pepeferrario @TorrisiAndrea Ma ti auguro il meglio anche io. Figuriamoci. Su Lazio-Torino abbiamo pareri discordan… - Marcottocinque : @FabrizioSapia Chissenefrega del Torino. Il Presidente è un fenomeno ci ha portati a esultare per la Salernitana e… -