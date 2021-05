Lazio - Torino 0 - 0, granata salvi e Benevento in Serie B (Di martedì 18 maggio 2021) Il Torino pareggia 0 - 0 in casa della Lazio e si salva. Il Benevento retrocede in Serie B. I verdetti arrivano dopo il recupero della gara della 25esima giornata della Serie A. Il Torino, grazie al ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Ilpareggia 0 - 0 in casa dellae si salva. Ilretrocede inB. I verdetti arrivano dopo il recupero della gara della 25esima giornata dellaA. Il, grazie al ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RECUPERO 25^ GIORNATA: LAZIO-TORINO 0-0 TORINO SALVO, BENEVENTO IN SERIE B ??… - CB_Ignoranza : Il pareggio del Torino con la Lazio condanna il Benevento di Pippo Inzaghi alla Serie B. #Inzaghi #Benevento - ZZiliani : Il ko della #Lazio rincuora il #Torino che martedì affronterà un avversario senza più obiettivi, quindi più abborda… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica: finisce 0-0 tra Torino e Lazio, il Benevento retrocede in Serie B - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica: finisce 0-0 tra Torino e Lazio, il Benevento retrocede in Serie B -