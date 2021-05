Lazio-Torino 0-0 | granata salvi e Benevento in Serie B

(Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) – Ilpareggia 0-0 in casa dellae si salva. Ilretrocede inB. I verdetti arrivano dopo il recupero della gara della 25esima giornata dellaA. Il, grazie al pari, sale a 36 punti e non può essere raggiunto dal, che è a quota 32 e retrocede inB con Parma e Crotone. Domenica,si sfidano nell’ultima giornata di campionato: la gara non avrà alcun valore per la classifica finale. Iconquistano la permanenza inA resistendo per 90 minuti all’Olimpico: lava vicinissima alla vittoria, sprecando la chance migliore all’83’ con il rigore che Immobile calcia sul palo. Al ...

