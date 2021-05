La 23enne che ha ricevuto 4 dosi Pfizer "non sta in piedi. Ha lividi e piastrine basse" (Di martedì 18 maggio 2021) “Purtroppo in questo momento Virginia non sta in piedi. Ha continui giramenti di testa, lividi alle gambe e il livello delle piastrine è basso. Ha dovuto anche rinunciare allo stage universitario per il quale era stata vaccinata”. E’ preoccupata la madre della 23enne che ha ricevuto per errore quattro dosi di vaccino Pfizer. Con il Corriere della sera commenta le parole di Fabrizio Pregliasco, il virologo che ha preso la ragazza in cura e che ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. “Probabilmente il professor Pregliasco, che visiterà per la prima volta mia figlia venerdì prossimo, non ha ancora tutti i dati a disposizione. E anche sulla quantità di vaccino ricevuto non c’è chiarezza. Sul referto di mia figlia c’è scritto che le sono state ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) “Purtroppo in questo momento Virginia non sta in. Ha continui giramenti di testa,alle gambe e il livello delleè basso. Ha dovuto anche rinunciare allo stage universitario per il quale era stata vaccinata”. E’ preoccupata la madre dellache haper errore quattrodi vaccino. Con il Corriere della sera commenta le parole di Fabrizio Pregliasco, il virologo che ha preso la ragazza in cura e che ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. “Probabilmente il professor Pregliasco, che visiterà per la prima volta mia figlia venerdì prossimo, non ha ancora tutti i dati a disposizione. E anche sulla quantità di vaccinonon c’è chiarezza. Sul referto di mia figlia c’è scritto che le sono state ...

Advertising

HuffPostItalia : Pregliasco: 'La 23enne che ha ricevuto 4 dosi di Pfizer sta bene. Non ci saranno possibili danni' - HuffPostItalia : La 23enne che ha ricevuto 6 dosi di vaccino: 'Ho capito subito che qualcosa era andato storto' - FrancescaLupo15 : @SamaelM24635493 @la_sfigaTTa Poi arriva il 23enne che ti dice:'Chi sarebbero questi?' e ti viene da piangere. - twittingelenaa : Se invece che alla 23enne che per ragioni anagrafiche è in grado di reggere la disidratazione nonostante i 7 litri… - fracaruc : RT @Anna302478978: Massa, la 23enne che ha ricevuto 4 dosi Pfizer non sta bene, beve sette litri di acqua al giorno senza dissetarsi mai Ha… -