Isola 15, ecco quanti kg hanno perso finora i naufraghi (Di martedì 18 maggio 2021) L’avventura estrema al game-show de L’Isola dei Famosi 2021 ha aperto i battenti da ormai quasi tre mesi. Il cast dei naufraghi in gioco si è evoluto costantemente in questo lasso di tempo con abbandoni voluti e forzati, ma anche con nuovi ingressi. I protagonisti hanno sofferto e stanno soffrendo – come richiede il reality – i morsi della fame ricevendo una minima porzione di riso giornaliera per garantire loro la sopravvivenza. Il dimagrimento però, per quanto sia una costante del format di Canale 5, ha in particolar modo lasciato il segno su alcuni dei protagonisti. Per questo motivo, la redazione era stata spinta a prendere un provvedimento importante: l’aumento della razione di riso per ognuno di loro. Tra coloro che hanno perso molto peso preoccupando il pubblico di Canale 5 c’era senza dubbio lo ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 maggio 2021) L’avventura estrema al game-show de L’dei Famosi 2021 ha aperto i battenti da ormai quasi tre mesi. Il cast deiin gioco si è evoluto costantemente in questo lasso di tempo con abbandoni voluti e forzati, ma anche con nuovi ingressi. I protagonistisofferto e stanno soffrendo – come richiede il reality – i morsi della fame ricevendo una minima porzione di riso giornaliera per garantire loro la sopravvivenza. Il dimagrimento però, per quanto sia una costante del format di Canale 5, ha in particolar modo lasciato il segno su alcuni dei protagonisti. Per questo motivo, la redazione era stata spinta a prendere un provvedimento importante: l’aumento della razione di riso per ognuno di loro. Tra coloro chemolto peso preoccupando il pubblico di Canale 5 c’era senza dubbio lo ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 15, ecco quanti kg hanno perso finora i naufraghi - Graziel28460337 : RT @miri99p: Premettendo che non è colpa di Fariba se sanno dell'altra isola va bene 'punirla' con la nomination ma non mi va bene punirla… - miri99p : Premettendo che non è colpa di Fariba se sanno dell'altra isola va bene 'punirla' con la nomination ma non mi va be… - hrdcrimar : RT @100kgdicarote: 'Pensavi che rimanevo di là?' Ecco che anche Gilles spoilera dell'altra isola, però ci accorgiamo solo degli spoiler d… - Malvy34087444 : RT @fuoridallhype_: “Ce lo hai un vaso in casa? Ecco. Le stesse chiacchiere che fai con un vaso le fai con Isolde” Mi sto pisciando ma co… -