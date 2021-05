“Indottrinamento LGBT!”: Pillon prova a fare pubblicità negativa a Sky ma fallisce (Di martedì 18 maggio 2021) Il senatore della Lega, Simone Pillon, mostra sui social le immagini della sua disdetta dall’abbonamento a Sky. La decisione di disdire l’abbonamento alla tv satellitare, dopo una lunga fedeltà durata quasi 15 anni, è a causa del suo “l’Indottrinamento LGBT”. Ma l’effetto del post Facebook del parlamentare finisce completamente nella direzione opposta. Pillon disdice il suo abbonamento a Sky Questa mattina dalla pagina Facebook del senatore della Lega arriva una nuova immagine. Pillon è sorridente con in mano in libro e, sullo sfondo, appare una televisione appesa a una parete in cui si mostra il segnale non più raggiungibile. È il segnale dei canali Sky, dopo l’avvenuta disdetta del suo contratto. Nella didascalia della foto scrive: “Dopo quasi 15 anni di abbonamento, ho definitivamente chiuso con Sky. Mi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Il senatore della Lega, Simone, mostra sui social le immagini della sua disdetta dall’abbonamento a Sky. La decisione di disdire l’abbonamento alla tv satellitare, dopo una lunga fedeltà durata quasi 15 anni, è a causa del suo “l’LGBT”. Ma l’effetto del post Facebook del parlamentare finisce completamente nella direzione opposta.disdice il suo abbonamento a Sky Questa mattina dalla pagina Facebook del senatore della Lega arriva una nuova immagine.è sorridente con in mano in libro e, sullo sfondo, appare una televisione appesa a una parete in cui si mostra il segnale non più raggiungibile. È il segnale dei canali Sky, dopo l’avvenuta disdetta del suo contratto. Nella didascalia della foto scrive: “Dopo quasi 15 anni di abbonamento, ho definitivamente chiuso con Sky. Mi ...

Advertising

cri_inthewoods : “Indottrinamento LGBT” ok..... - DumboDruey : @andrea_pecchia Si abboni a tele Isis... lì c'è gente che ha idee simili alle sue. E 'indottrinamento' LGBT, lì non ne trova sicuro. - filipposelvagg1 : RT @anthos555: Don Calogero uno di noi ???????????????? Si dicono democratici ma impongono il pensiero unico. Io non ho nulla contro i gay,Lgbt,tra… - agnostico43 : Pillon disdetta Sky perché fa indottrinamento LGBT. Le patologie del tizio penso riempiano mezzo DSM V. P.S. Per co… - Gpzap2 : RT @gayburg: Pillon irride la giornata contro l'omofobia: «Sky e Rai fanno indottrinamento lgbt in ogni film, programma e telegironale» htt… -