Immobile colpisce il palo su rigore. Il Toro si salva con lo 0-0. Benevento in B (Di martedì 18 maggio 2021) All’Olimpico di Roma finalmente si gioca Lazio-Torino, recupero tanto discusso della 25a giornata di Serie A 2020-21. La squadra di Nicola con un punto sarebbe matematicamente salva, con una sconfitta si giocherebbe il tutto per tutto in casa con la diretta concorrente, il Benevento, anche in quel caso con due risultati su tre a disposizione. E’ di Muriqi la prima chance del match, Sanabria prova a colpire dopo un’uscita incerta di Strakosha, che poi rimedia. Lo stesso portiere biancoceleste viene ammonito dopo qualche parola di troppo all’attaccante granata. Gol annullato a Immobile nel finale di parziale, spinta ai danni di Nkoulou con l’arbitro Fabbri che non esita un attimo a fischiare e a rendere vana la giocata del centravanti campano. Finisce a reti bianche un primo tempo molto teso e poco spettacolare. Nella ripresa la partita ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) All’Olimpico di Roma finalmente si gioca Lazio-Torino, recupero tanto discusso della 25a giornata di Serie A 2020-21. La squadra di Nicola con un punto sarebbe matematicamente, con una sconfitta si giocherebbe il tutto per tutto in casa con la diretta concorrente, il, anche in quel caso con due risultati su tre a disposizione. E’ di Muriqi la prima chance del match, Sanabria prova a colpire dopo un’uscita incerta di Strakosha, che poi rimedia. Lo stesso portiere biancoceleste viene ammonito dopo qualche parola di troppo all’attaccante granata. Gol annullato anel finale di parziale, spinta ai danni di Nkoulou con l’arbitro Fabbri che non esita un attimo a fischiare e a rendere vana la giocata del centravanti campano. Finisce a reti bianche un primo tempo molto teso e poco spettacolare. Nella ripresa la partita ...

