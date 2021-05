Il Viminale sposta i migranti in Liguria: barricate della Lega (Di martedì 18 maggio 2021) Sindaci avvisati: in Liguria arriveranno alcune decine di immigrati. Ma la Lega va sulle barricate: "Difendiamo i confini e aiutiamo famiglie e lavoratori in difficoltà" Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 maggio 2021) Sindaci avvisati: inarriveranno alcune decine di immigrati. Ma lava sulle: "Difendiamo i confini e aiutiamo famiglie e lavoratori in difficoltà"

Advertising

K274863601 : RT @italianelcuore3: Il Viminale sposta i migranti in Liguria. La Lega: 'Non c'è spazio' - italianelcuore3 : Il Viminale sposta i migranti in Liguria. La Lega: 'Non c'è spazio' -