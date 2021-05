Google rivoluziona il linguaggio: con LaMDA le conversazioni diventano naturaliHDblog.it (Di martedì 18 maggio 2021) Google presenta la nuova tecnologia per Google Search e assistente vocale.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021)presenta la nuova tecnologia perSearch e assistente vocale.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Google rivoluziona Google rivoluziona il linguaggio: con LaMDA le conversazioni diventano naturali Sono le stesse fondamenta di BERT , con cui Google ha cercato di rendere più naturale e precisa la query a Google Search verso la fine del 2019 . Così come BERT, anche LaMDA può essere educata per ...

