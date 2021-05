Gasperini: «Faremo tutto ciò possiamo per vincere la coppa e arrivare secondi» (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Juventus, valida per la finale di coppa Italia. La coppa sarebbe la ciliegina della stagione? “Sarebbe un’ottima ciliegina, ma la torta è quella di questi 5 anni. La squadra è cresciuta tanto, penso anche alla Champions dove non alzi un trofeo ma sono grandi partite comunque”. La Juve può “togliere la gamba” per un favore in campionato? “Sono stupidate, noi siamo responsabili del nostro destino così come Milan e Juventus. Sono state giocate 37 partite, siamo arrivati a questo punto. In entrambe le gare Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per vincere la coppa e arrivare secondi. Il resto sono illazioni di poco ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Juventus, valida per la finale diItalia. Lasarebbe la ciliegina della stagione? “Sarebbe un’ottima ciliegina, ma la torta è quella di questi 5 anni. La squadra è cresciuta tanto, penso anche alla Champions dove non alzi un trofeo ma sono grandi partite comunque”. La Juve può “togliere la gamba” per un favore in campionato? “Sono stupidate, noi siamo responsabili del nostro destino così come Milan e Juventus. Sono state giocate 37 partite, siamo arrivati a questo punto. In entrambe le gareciò che è nelle nostre possibilità perla. Il resto sono illazioni di poco ...

