Dopo 18 anni chiuso il processo “Re Mida” | prescrizione per Cardiello e Diana

processo "Re Mida" si chiude con delle prescrizioni. La vicenda ha inizio diciotto anni fa quando scattava l'inchiesta per dei rifiuti partiti dal Nord Italia con destinazione la Campania. Cento indagati e il pm all'epoca sosteneva che i rifiuti venivano fittiziamente lavorati in impianti situati in varie parti d' Italia, poi sversati nelle cave in ricomposizione ambientale-paesaggistica e in terreni controllati dagli indagati in Campania. In particolare nei dintorni di Giugliano. Il tutto ripreso anche con telecamere nascoste.Gli specialisti del Noe all'epoca sostennero che i controlli incrociati avevano evidenziato che la maggior parte dei rifiuti sversati contenevano sostanze cancerogene. prescrizione Dopo diciotto anni, così come per il processo Chernobyl.

