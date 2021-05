Diffidati Lazio-Torino, granata a rischio squalifica in vista del Benevento (Di martedì 18 maggio 2021) Cinque Diffidati tra le fila del Torino prima di scendere in campo contro la Lazio nel recupero della venticinquesima giornata e a rischio squalifica in vista dell’ultima potenzialmente delicatissima giornata contro il Benevento. Si tratta di alcune pedine chiave per Nicola come Belotti, Buongiorno, Lukic, Vojvoda, Zaza, che dunque dovranno prestare molta attenzione a non farsi ammonire. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Cinquetra le fila delprima di scendere in campo contro lanel recupero della venticinquesima giornata e aindell’ultima potenzialmente delicatissima giornata contro il. Si tratta di alcune pedine chiave per Nicola come Belotti, Buongiorno, Lukic, Vojvoda, Zaza, che dunque dovranno prestare molta attenzione a non farsi ammonire. SportFace.

