Come comunicare dalla Luna alla Terra? I progetti dell'Esa (e dell'Italia) (Di martedì 18 maggio 2021) Comunicazioni Lunari cercasi. L'Agenzia spaziale europea (Esa) è pronta a lanciare il programma per la creazione di una costellazione di satelliti, da piazzare nell'orbita della Luna, con l'obiettivo di assicurare i collegamenti con la Terra alle tante missioni in programma nei prossimi anni. Per questo, giovedì, verranno presentati alla stampa due consorzi industriali, uno a guida inglese, e l'altro a guida italiana, che dovranno studiare le possibili soluzioni. Il campo in questione interessa l'Italia anche nei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti, essendo già previsto tra i settori di possibile collaborazione nell'accordo siglato lo scorso anno con la Nasa sul programma Artemis. GLI OBIETTIVI "Decine di team internazionali, istituzionali e commerciali stanno programmando missioni sulla Luna, ...

