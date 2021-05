Cesena-Matelica in tv | data | orario e diretta streaming playoff Serie C 2020 2021

(Di martedì 18 maggio 2021) La, l’, latv edi, match valevole per il secondo turno deidel girone B del campionato di. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo diB. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 19 maggio alle ore 17:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre load Eleven Sports. SportFace.

Advertising

CesenaMio : #Cesena - Alla vigilia, da #Matelica trapela malcelato ottimismo #SerieC #LegaPro - CarlinoMacerata : 'Cesena quadrato, il Matelica è più sereno' - CorriereRomagna : Calcio C play-off, mercoledì Cesena-Matelica vale la fase nazionale - - guitag1972 : RT @AntoG_25: Tra due giorni inizia il secondo turno dei playoff di #SerieC @LegaProOfficial. Dodici squadre, ma solo una festeggerà la pro… - AntoG_25 : Tra due giorni inizia il secondo turno dei playoff di #SerieC @LegaProOfficial. Dodici squadre, ma solo una festegg… -

Ultime Notizie dalla rete : Cesena Matelica

Mercoledì 19 maggio ilscenderà in campo all'Orogel Stadium contro ilalle ore 17.30. Per quanto riguarda i play - out, sabato 22 maggio alle ore 17.30 l'Imolese si recherà a Fano per l'andata, sette giorni ...... mercoledì al Manuzzi ilsi gioca in una gara secca l'accesso alla fase nazionale dei play - off di Serie C. Avversario di turno il, reduce da un doppio 2 - 2 nella stagione regolare ...Il tecnico del Matelica Gianluca Colavitto parla al Corriere Adriatico della sfida di domani con il Cesena che vale l'accesso alla fase nazionale dei playoff di Serie C: ...Con l’exploit della Virtus Verona, il programma del secondo turno playoff del girone può finalmente decollare. Le dodici squadre alla ricerca di un posto nella fase nazionale torneranno in campo doman ...