Banca d’Italia, Signorini: transizione verso basse emissioni di carbonio è urgente, deve essere accelerata (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Direttore Generale della Banca d’Italia Luigi Federico Signorini ha dichiarato che “la transizione verso basse emissioni di carbonio è urgente e deve essere accelerata: più tardi agiamo, maggiori saranno i costi”. Nel suo messaggio di benvenuto al “G20 Sustainable Finance Working Group Private Sector Roundtable“, Signorini ha sottolineato che gli investimenti necessari per la transizione ecologica “sono certamente enormi” e avranno bisogno di essere “sostenuti per un lungo periodo”. “I governi hanno un ruolo centrale”, ha aggiunto, precisando però che un cammino “chiaro e credibile per le azioni regolatorie e di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Direttore Generale dellaLuigi Federicoha dichiarato che “ladi: più tardi agiamo, maggiori saranno i costi”. Nel suo messaggio di benvenuto al “G20 Sustainable Finance Working Group Private Sector Roundtable“,ha sottolineato che gli investimenti necessari per laecologica “sono certamente enormi” e avranno bisogno di“sostenuti per un lungo periodo”. “I governi hanno un ruolo centrale”, ha aggiunto, precisando però che un cammino “chiaro e credibile per le azioni regolatorie e di ...

Advertising

MarcoNagni : @ilgiornale Come avrà il sistema bancario giustificato l'aumento dei costi? Ma Banca d'Italia si é espressa in materia? - Albysan4 : @AieieBrazov3 @borghi_claudio @Frances07529588 @GuidoCrosetto capra sarà tua sorella.......comunque hai ragione mi… - AntonellaBocc10 : @sabrina__sf Se si vuole sfruttare l'effetto magnetico io suggerirei, una passeggiata vicino alla banca d'Italia,… - albertoredigolo : Spunti tratti da articolo de L'Eco della Stampa Nel 2020 hanno chiuso in Italia 831 sportelli bancari: secondo i… - GabrieleIuvina1 : Banca d'Italia - Intervento di apertura di Luigi Federico Signorini al G20 Sustainable Finance Roundtable -