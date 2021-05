Anno scolastico 2021/2022, indicazioni per la cerimonia d’inaugurazione. NOTA (Di martedì 18 maggio 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha inviato una NOTA relativa alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno scolastico 2021/2022 con alcune indicazioni relative alle iniziative. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha inviato unarelativa alladi inaugurazione dell'con alcunerelative alle iniziative. L'articolo .

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Esami di #maturità, la Provincia di Trento è al lavoro per un piano che rimoduli la parte finale dell'anno scolastico.… - orizzontescuola : Anno scolastico 2021/2022, indicazioni per la cerimonia d’inaugurazione. NOTA - 96HVPPINESS : RT @iKittyCaIum: non vedo l’ora finisca sto anno scolastico di MERDA - wilmascampini : RT @MarcoFattorini: In Puglia, dove Emiliano continua a tenere la DaD a scelta fino a fine anno scolastico, il 5 giugno serata sperimentale… - iKittyCaIum : non vedo l’ora finisca sto anno scolastico di MERDA -