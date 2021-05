Alfio Bardolla Training Group acquisisce SBL per integrare servizi B2B (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Alfio Bardolla Training Group, società di formazione finanziaria personale quotata sull’AIM Italia, ha reso noto di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% della partecipazione di Smart Business Lab (SBL). La società acquisita si occupa di formazione e mentoring per le PMI, e negli ultimi 5 anni ha erogato oltre 600 Master completi. La sua offerta si basa su un programma di 40 moduli digitali organizzati per le macro aree Gestione finanziaria, Leadership & Management, Marketing, Lead generation, Sales, Delivery. Il contratto di acquisizione prevede l’acquisto da parte di ABTG del 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale di SBL detenute da King Holding S.r.l., società controllata da Alfio Bardolla al 98% nonché controllante di ABTG S.p.A. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) –, società di formazione finanziaria personale quotata sull’AIM Italia, ha reso noto di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% della partecipazione di Smart Business Lab (SBL). La società acquisita si occupa di formazione e mentoring per le PMI, e negli ultimi 5 anni ha erogato oltre 600 Master completi. La sua offerta si basa su un programma di 40 moduli digitali organizzati per le macro aree Gestione finanziaria, Leadership & Management, Marketing, Lead generation, Sales, Delivery. Il contratto di acquisizione prevede l’acquisto da parte di ABTG del 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale di SBL detenute da King Holding S.r.l., società controllata daal 98% nonché controllante di ABTG S.p.A. ...

Il Denaro logora chi non ce l'ha in uscita il 25 maggio il nuovo libro di Alfio Bardolla "Il Denaro logora chi non ce l'ha", l'autore è fondatore e master trainer della più grande società di formazione finanziaria europea quotata in borsa (Alfio Bardolla Training Group spa)

