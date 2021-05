X Factor | scelto il nuovo conduttore | nome a sorpresa

(Di lunedì 17 maggio 2021) Spunta ildeldi XItalia. Il giovane presentatore dovrà superare la pesante eredità lasciata da Alessandro Cattelan. Il pubblico pronto ad accogliere il(via Getty Images)Sky torna a puntare sui giovani e sceglie Ludovico Tersigni comedi X. Infatti il giovane attore prenderà il posto di Alessandro Cattelan, che ha deciso di lasciare dopo 10 anni alla guida del talent show. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il portale di cronaca rosa ‘Dagospia‘. Uninaspettato per tutti gli amanti del talent show, con Tersigni che risulta uno dei volti più apprezzati dai giovani. A sbloccare la situazione sono stati Sky e Fremantle, che hanno ...

Ludovico Tersigni è il volto scelto per il dopo-Cattelan a X Factor? A dirlo è il portale Dagospia

