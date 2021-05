Advertising

zazoomblog : X Factor scelto finalmente l’erede di Cattelan: è un giovane attore - #Factor #scelto #finalmente #l’erede - lusurpateur_ : Contento e curioso per Ludovico Tersigni nuovo presentatore di X Factor, ma io avrei scelto Katia Follesa. Anche se… - bubinoblog : X FACTOR: SCELTO IL SUCCESSORE DI CATTELAN. È LUDOVICO TERSIGNI, LA STAR DI SKAM E SUMMERTIME - VITAnonprofit : L'uovo di Brancusi -

Ultime Notizie dalla rete : Factor scelto

... Ludovico Tersigni dovrebbe essere il nuovo conduttore di X. Dopo un casting durato ... La svolta nella carriera è di 3 anni fa quando vienetra i protagonisti di Skam , quindi un nuovo ...Ludovico Tersigni conduttore di X? Il giovane attore romano noto agli appassionati di serie ... Per non parlare di quel Manuelito - Hell Ratoncome giudice lo scorso anno e poi eletto ...Si va verso la conferma del giovane attore per la conduzione di X Factor. Scelto finalmente il sostituto di Cattelan per il talent di SkyUno ...X Factor, Ludovico Tersigni al posto di Alessandro Cattelan: tutti i dettagli sul possibile nuovo volto del talent show di Sky ...