X Factor 2021 | svelato il nome del nuovo conduttore

Leggi su trashblog

(Di lunedì 17 maggio 2021) Xsi appresta ad attraversare un importante avvicendamento in seno alla sua organizzazione: dopo la decennale presenza di Alessandro Cattelan alla conduzione del talent show targato Sky, è giunto il momento di passare il testimone. Dopo settimane in cui vari nomi sono imperversati, da Lodovica Comello – inizialmente la favorita per assumere le redini di X– alla “iena” Nicolò De Devitiis, la scelta su chi condurrà la prossima stagione del talent show è alla fine ricaduta su Ludovico Tersigni. L’attore Ludovico Tersigni è nato a Nettuno l’8 agosto 1995. Viene dal mondo del cinema, ma è appassionato di musica, è chitarrista e bassista di una band. A 19 anni nel 2014 ha esordito come protagonista dell’opera prima dello zio Diego Bianchi Arance & martello, che lo ha portato al Festival di ...