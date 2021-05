Tuffi | Oscar Bertone | “Una grandissima squadra | risultati davvero straordinari

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ieri si sono chiusi gli Europei die nell’ultima giornata l’Italia ha conquistato l’argento nel sincro femminile con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Si è tratta della settima medaglia di una rassegna continentale che ha visto laazzurra chiudere al terzo posto del medagliere. Un risultatoeccellente per un’Italia che si era presentata a Budapest con unamolto giovane e con molti atleti alla loro prima apparizione in un campionato europeo. Due gli ori azzurri della rassegna: quello dai tre metri di Elena Bertocchi e quellosorprendente di Chiara Pellacani e Matteo Santoro, con una coppia che insieme va di poco sopra ai 30 anni. C’è ovviamente tanta soddisfazione nello staff tecnico, guidato dal CT...

