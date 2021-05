Traffico Roma del 17-05-2021 ore 11:30 (Di lunedì 17 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto lavori sulla Tiberina alle porte di Roma nord provocano rallentamenti all’altezza di Borgo Sant’Isidoro nelle due direzioni Traffico intenso è rallentato e segnalato sulla A12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione mare in città rallentamenti su via della Pineta Sacchetti per i lavori all’ altezza del gemelli anche in zona Marconi Ci sono rallentamenti per lavori nei pressi di piazza della Radio un incidente invece segnalato su via Tiburtina all’altezza di via Carlo Pesenti appena superato lo svincolo del raccordo anulare incidente con rallentamenti anche su Viale Palmiro Togliatti nei pressi dell’incrocio con via degli Ulivi in direzione della Tuscolana dettagli di queste altre notizie sul sito Roma ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto lavori sulla Tiberina alle porte dinord provocano rallentamenti all’altezza di Borgo Sant’Isidoro nelle due direzioniintenso è rallentato e segnalato sulla A12Civitavecchia tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione mare in città rallentamenti su via della Pineta Sacchetti per i lavori all’ altezza del gemelli anche in zona Marconi Ci sono rallentamenti per lavori nei pressi di piazza della Radio un incidente invece segnalato su via Tiburtina all’altezza di via Carlo Pesenti appena superato lo svincolo del raccordo anulare incidente con rallentamenti anche su Viale Palmiro Togliatti nei pressi dell’incrocio con via degli Ulivi in direzione della Tuscolana dettagli di queste altre notizie sul sito...

PLRomaCapitale : #Roma - Piazza di San Giovanni in Laterano in prossimità Via Merulana - Traffico rallentato causa #incidente - PLRomaCapitale : #Roma - Viale Palmiro Togliatti - Traffico rallentato causa #incidente altezza intersezione Via degli Olivi in direzione Via Tuscolana

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Italia: smantellata importante organizzazione della 'ndrangheta ... Reggio Calabria, Vibo Valentia, Monza e Brianza e Roma per smantellare un'associazione di 30 persone indiziate a vario titolo di traffico di droga, estorsione, furto, ricettazione, detenzione ...

Armi e droga, smantellata organizzazione di 'ndrangheta: 30 misure cautelari a Catanzaro ... nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Monza e Brianza e Roma, per l'... nei confronti di 30 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico ...

Traffico Roma del 17-05-2021 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Coldiretti: lo stop al coprifuoco vale 3,5 miliardi al mese per la ristorazione Oggi si riunisce la cabina di regia: si va verso una riduzione graduale del blocco serale. Attività stremate dopo oltre sei mesi di chiusure obbligate ...

Consalvo: “Al Trieste Airport una ripresa consistente a partire da giugno” TRIESTE Dagli inizi di giugno in poi riprenderà progressivamente il traffico aereo di una certa ... come ad esempio la tratta Trieste-Roma operata solo da Alitalia non avrà il ritmo di 4 volte ...

