Tennis: Wta Parma, esordio vincente per Serena Williams (Di lunedì 17 maggio 2021) Parma, 17 mag. – (Adnkronos) – esordio vincente per Serena Williams al torneo Wta 250 di Parma (terra, montepremi 235.238 dollari). La statunitense, numero 8 del mondo e prima testa di serie, supera la 17enne bergamasca Lisa Pigato, numero 512 Wta e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e otto minuti.

