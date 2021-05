Tennis, ATP Lione: Alessandro Giannessi eliminato nell’ultimo turno delle qualificazioni (Di lunedì 17 maggio 2021) Alessandro Giannessi manca l’accesso al tabellone principale del torneo ATP di Lione. Il Tennista ligure è stato sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni dal polacco Kamil Majchrzak, numero 129 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo poco più di un’ora. Dopo un inizio equilibrato, Giannessi ha due palle break nel quinto gioco. L’azzurro non sfrutta l’occasione e purtroppo nel gioco successivo è lui a perdere il servizio con Majchrzak che si porta sul 4-2. Il polacco ha la possibilità di servire per il set nel nono game, ma Giannessi è bravo ad ottenere il controbreak. Il ligure può pareggiare ed invece si vede strappare nuovamente la battuta e addirittura a zero, con Majchrzak che chiude la prima frazione ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021)manca l’accesso al tabellone principale del torneo ATP di. Ilta ligure è stato sconfittodal polacco Kamil Majchrzak, numero 129 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo poco più di un’ora. Dopo un inizio equilibrato,ha due palle break nel quinto gioco. L’azzurro non sfrutta l’occasione e purtroppo nel gioco successivo è lui a perdere il servizio con Majchrzak che si porta sul 4-2. Il polacco ha la possibilità di servire per il set nel nono game, maè bravo ad ottenere il controbreak. Il ligure può pareggiare ed invece si vede strappare nuovamente la battuta e addirittura a zero, con Majchrzak che chiude la prima frazione ...

