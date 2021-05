Remuzzi a La7: “Miglior vaccino? Quello che riesci ad avere. Ritardare di 12 settimane seconda dose Pfizer dà risposta anticorpale 3,5 superiore” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Le prime dosi di tutti i vaccini proteggono al 100%, in riferimento alla malattia grave e alla possibilità di ospedalizzazione o addirittura di decesso. A riguardo, c’è un titolo bellissimo del New York Times: ‘Il Miglior vaccino è Quello che riesci ad avere’“. Sono le parole di Giuseppe Remuzzi, direttore scientifico dell’istituto ricerche farmacologiche “Mario Negri”, intervistato a “L’aria che tira” (La7). Remuzzi smentisce l’immunologa Antonella Viola, secondo cui è un errore del Cts Quello di allungare i tempi tra le prime dosi di Pfizer e i richiami: “Non mi mettete contro la professoressa Viola, che è sempre così gentile, ma ci sono tre lavori usciti proprio in questi giorni a riguardo. Uno di questi è un lavoro estremamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) “Le prime dosi di tutti i vaccini proteggono al 100%, in riferimento alla malattia grave e alla possibilità di ospedalizzazione o addirittura di decesso. A riguardo, c’è un titolo bellissimo del New York Times: ‘Ilchead’“. Sono le parole di Giuseppe, direttore scientifico dell’istituto ricerche farmacologiche “Mario Negri”, intervistato a “L’aria che tira” (La7).smentisce l’immunologa Antonella Viola, secondo cui è un errore del Ctsdi allungare i tempi tra le prime dosi die i richiami: “Non mi mettete contro la professoressa Viola, che è sempre così gentile, ma ci sono tre lavori usciti proprio in questi giorni a riguardo. Uno di questi è un lavoro estremamente ...

Advertising

ilfattovideo : Remuzzi a La7: “Miglior vaccino? Quello che riesci ad avere. Ritardare di 12 settimane seconda dose Pfizer dà rispo… - La7tv : #lariachetira Giuseppe #Remuzzi (Direttore Istituto Farmacologico Mario Negri): 'Per quanto riguarda la malattia gr… - La7tv : #lariachetira Giuseppe #Remuzzi: 'Gli esperti di vaccini avevano sempre pensato che ritardare la seconda dose potes… - La7tv : #lariachetira Giuseppe #Remuzzi: 'È prematuro dire che non è successo niente, io non mi aspetto che succeda molto.… - giorgio2181953 : @benq_antonio @1GROSSI #Remuzzi dice che per vedere effetti bisogna attendere ancora una settimana, sentito su la7.… -